Kim Kardashian sur le point de divorcer: "Sa mère Kris a su trouver les bons arguments pour la convaincre"

Nous vous l'annoncions ce mercredi, la star de télé-réalité de 40 ans, Kim Kardashian a embauché un avocat et devrait demander le divorce "sous peu", faisant craindre une guerre sans précédent pour la fortune de 1,6 milliard d'euros que le couple a amassé ces dernières années.

Selon des sources proches du clan Kardashian, le couple qui a 4 enfants vit séparément et est secrètement séparé depuis près de six mois. Le déclencheur de cette procédure de divorce serait, selon le journal du Sun, la mère de la jeune femme, Kris Jenner, qui lui aurait conseillé de prendre officiellement une décision pour mettre fin au mariage. "Pense à toi d'abord", lui aurait conseillé la matriarche du clan.

"Kim rencontre son avocat spécialisé en divorce en secret depuis des mois. Et pendant les vacances, Kris a déclaré à Kim que cette situation ne pouvait plus durer, alors Kim a officiellement déménagé pour mettre fin aux espoirs de Kanye. Kris pense que Kanye est incontrôlable et "mauvais pour l'image de la famille". Elle ne supporte pas de voir à quel point Kim est malheureuse", révèle un proche du clan.

Et de conclure: "Une chose est sure. Kim n’a pas pris cette décision toute seule. Sa mère, Kris, a su trouver les bons arguments pour la convaincre."