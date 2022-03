Kourtney Kardashian annonce une grande nouvelle avec son fiancé Travis Barker

C'est une nouvelle surprenante à laquelle les fans de la famille Kardashian ne s'attendaient pas. Kourtney et son fiancé, le batteur Travis Barker souhaitent fonder une famille ensemble. Dans la bande-annonce de leur nouvelle émission de téléréalité The Kardashians, produit par la plateforme américaine Hulu, le couple est filmé en train de rendre visite au cabinet d'un médecin spécialiste de la fertilité.

La fondatrice de la marque "Poosh", qui aura 43 ans le mois prochain, a officiellement annoncé: "Travis et moi voulons avoir un bébé".

Lorsque le médecin ou l'infirmière demande au couple de "récolter un échantillon dans ce verre", Kourtney rigole: "Nous allons retirer nos micros pour que vous n'obteniez pas le son."

Il y a un an, invitée sur le plateau de la présentatrice du talk-show d'Ellen DeGenere, Kourtney Kardashian avait expliqué avoir congelé ses ovules. "Tout le monde le fait. Je crois que j'avais 39 ans. Je pense que cela m'a donné l'impression de respirer profondément. Vous savez, j'avais 39 ans et j'étais sur le point d'avoir 40 ans et tout le monde disait: "Si tu veux le faire, tu dois le faire maintenant. Alors je me suis dit: "OK tout le monde, arrêtez de me forcer. Je ne sais même pas si je veux avoir un autre enfant ou quoi que ce soit. Et avoir le contrôle de mon corps, ça m'a donné de la tranquillité d'esprit."

Kourtney a déjà eu trois enfants: Mason, 12 ans, Pénélope, 9 ans, Reign, 7 ans qu'elle a eus avec Scott Disick.

De son côté, Travis Scott, a déjà trois enfants: Alabama, 16 ans, Landon, 18 ans, et sa belle-fille Atiana De La Hoya, 22 ans, de son union avec Shanna Moakler.

Les fans s'attendent également à ce que dans cette nouvelle émission, elle prépare son mariage avec Travis.