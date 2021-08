Kylie Jenner et Travis Scott attendent leur 2e enfant!

Après Stormi, née en février 2018, Kylie Jenner et Travis Scott sont sur le point d'être à nouveau parents. L'influenceuse ne voulait pourtant pas dévoiler l'information si tôt, mais c'était sans compter une énorme bourde de Caitlyn Jenner!

En pleine opération de communication, alors qu'elle brigue le poste de gouverneur de Californie Caitlyn Jenner se trouvait dans un magasin de jouets dans le Massachusetts. Déjà grand-mère de 18 petits-enfants, elle a déclaré vouloir en avoir vingt, avant de dire que le 19e était justement en chemin...

Tous les regards se sont alors tournés vers Kylie Jenner. Plusieurs sources proches de la famille ont alors confirmé l'information au média Page Six.

Une relation tumultueuse

La relation entre Travis Scott et Kylie Jenner a été mouvementée ces dernières années. Fin 2019, l'entrepreneuse expliquait avoir décidé de mettre leur relation en pause. "Travis et moi sommes en très bons termes et notre objectif principal en ce moment est Stormi. Notre amitié et notre fille sont prioritaires", avait-elle tweeté en octobre.

Mais en septembre 2020, alors que Travis Scott était récompensé au 72e Parsons Benefit, il apparut avec Kylie Jenner et leur fille. "Stormi, je t'aime et ma femme, je t'aime", a-t-il déclaré à la remise de son prix dédié à l'innovation textile.