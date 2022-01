L’acteur O Yeong-su remporte son premier Golden Globe à l’âge de 77 ans pour son rôle dans Squid Game

L’acteur Yeong-su a remporté le prix du meilleur second rôle à la télévision aux Golden Globe pour son rôle dans de Squid Game, la série de Netflix.



Le Sud-coréen de 77 ans, qui n'a jamais remporté de Golden Globe auparavant, a remporté le ce prix pour son interprétation de Oh II-nam, également appelé The Host ou Player 001 dans cette fameuse série qui a connu un succès international.

O Yeong-su est le premier acteur coréen de l'histoire des Golden Globes à remporter un prix. Il a damé le pion à Billy Crudup (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession), Mark Duplass (The Morning Show) et Brett Goldstein (Ted Lasso).

Le septuagénaire s’était confié au mois d’octobre dernier sur sa notoriété : "Je flotte dans les airs. Je me dis qu’il faut que je me calme, que j’organise mes pensées et que je me contienne maintenant".



"Tellement de gens m’ont contacté et parce que je n’ai pas de manager pour m’aider, c’est dur pour moi de gérer le volume d’appels et de messages que je reçois. Donc m’a fille m’aide", a raconté l’acteur.



"Les choses ont changé. Même quand je vais dans un café, je dois maintenant faire attention à mon apparence. Cela me fait penser que c’est dur d’être connu".