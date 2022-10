L'actrice américaine Jamie Lee Curtis, fille des légendes hollywoodiennes Tony Curtis et Janet Leigh, laisse ses empreintes dans la cour du Chinese Theatre, à Los Angeles. L’actrice de la saga "Halloween" affirme être fière de sa "famille" et de "faire partie d'une communauté beaucoup plus grande encore, celle de l'industrie cinématographique. C'est vraiment très fort".