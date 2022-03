L'actrice Kristen Stewart et sa fiancée folles l'une de l'autre à la soirée "The Hollywood Reporter's"

Il y a des regards qui ne trompent pas, et celui de Dylan Meyer en fait partie.

Lundi 7 mars avait lieu la soirée "The Hollywood Reporter's", une sauterie typiquement américaine qui réunit tous les nominés pour la cérémonie des Oscars (qui aura lieu le 28 mars).

Pendant cette soirée, tout le gratin hollywoodien défile avec les plus vêtements de créateurs et tous scintillent de mille feux.

Il n'en fallait pas autant pour que le star de Twilight et Dylan Meyer ne soient remarquées. En couple depuis 2019, récemment officialisées et désormais fiancées, les deux femmes ont été surprises en plein échange de regards langoureux et amoureux. Un cliché a été pris et diffusé sur les réseaux sociaux. Et ça donne immédiatement le sourire.