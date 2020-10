L'annonce CHOC de Bigflo et Oli: les 2 frères vont se "couper des réseaux" pendant un an (vidéo)

Invités dans Touche pas à mon Poste mercredi soir, Bigflo& Oli sont venus parler de leur documentaire Netflix, disponible dès aujourd'hui.

Mais les frères toulousains ont également évoqué la suite de leur carrière, avec une annonce à laquelle Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ne s'attendaient pas. Leurs fans non plus…

Bigflo & Oli vont se faire nettement plus discrets dans les mois à venir. "Gérer les clips, le business, les concerts… Il y a pleins de trucs… Avec Oli, on fait tout !", a rappelé Bigflo.

Du coup, ils n'ont plus assez de temps pour s'adonner à leur métier : la musique. "Ça te laisse beaucoup moins de temps pour l’essence même de notre art qui est de faire de la musique entre frères, à deux, dans un studio", a encore expliqué l'ainé des deux frères.

Ils ont alors fait leur grande annonce : "Là, ce que l’on va faire, c’est que l’on va couper les réseaux. Ça prend quand même la tête".

Face à la surprise générale générée par cette nouvelle, ils se sont expliqués : "Ouais, on arrête. Le temps de se mettre en studio, de bien bosser".

La durée de leur retrait de la vie publique a également surpris : "Pas plus d’un an. Un bon album, ça ne se fait pas en deux mois (…). Si on continue là les réseaux, on va faire du vide (…). On n’a pas envie que ça nous parasite artistiquement", a enfin expliqué Bigflo.

Une annonce fracassante, comprise par les chroniqueurs de Cyril Hanouna. Mais la question est : vont-ils tenir ? Bigflo & Oli font se faire désirer…