L’échange LUNAIRE entre Guillermo Guiz et Léa Salamé: "C’est la première fois que je la rencontre et elle me dit ça" (vidéo)

L’humoriste belge Guillermo Guiz était invité sur le plateau d’On est en est direct sur France 2 afin de parler de son spectacle Au suivant. Un échange très amusant a eu lieu entre le chroniqueur de France Inter et Léa Salamé qui présente l’émission aux côtés de Laurent Ruquier.



"Elle (NDLR: Léa Salamé) m’a dit, ‘le spectacle est bien, mais il paraît que t’as un balai dans le cul’ (…) e ne la connais de nulle part, c'est la première fois que je la rencontre et elle me dit ça !", a lancé l’humoriste, provoquant les rires du duo aux commandes de l’émission.



"C’est vrai que je lui ai dit ça, mais c’est parce qu’on m’a dit qu’il fallait le détendre, donc je lui ai conseillé de boire de l’alcool", a confirmé la journaliste française.