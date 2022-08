L'ex de Jennifer Lopez, à propos de son mariage avec Ben Affleck: "Cela ne durera pas"

Mi-juillet, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont dit oui à Las Vegas. Et leur relation fait beaucoup parler de par le fait qu'ils se sont remis ensemble pas moins de 18 ans après leur rupture.

Les fans se réjouissent, mais certaines personnes se montrent plus sceptiques face à cette union. C'est notamment le cas de Ojani Noa. Le premier mari de Jennifer Lopez (1997) a confié au Daily Mail son sentiment face à ce mariage

"Je lui souhaite, ainsi qu'à Ben, le meilleur, mais je ne suis pas convaincu que cela durera. Je pense que c'est quelqu'un qui sera marié sept ou huit fois. Je ne la vois jamais s'installer avec une seule personne. Elle se pousse à aller de l'avant constamment dans sa vie professionnelle, c'est pourquoi elle a eu une carrière de trois décennies, mais elle avance aussi dans sa vie privée", a-t-il déclaré.

Un avis qui ne plaira sans doute pas beaucoup à J.Lo et son époux, qui n'ont pas réagi. Ils filent le parfait amour et profitent de leur lune de miel qui les a d'abord menés à Paris, et puis à Capri.