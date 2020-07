L'ex-fiancé de Naya Rivera est sous le choc: "Je ne peux pas croire que ce soit vrai"

Il y a 10 jours déjà, Naya Rivera s'est noyée dans un lac californien alors que son petit garçon de 4 ans était à bord du bateau de plaisance qu'elle avait loué pour la journée. L'actrice, connue pour son rôle dans la série Glee, avait donné naissance à cet enfant alors qu'elle était en couple avec le comédien Ryan Dorsey.

"Tu as fait de moi une meilleure personne"

Avant cette relation, elle a partagé la vie du rappeur Big Sean durant 1 an entre 2013 et 2014. Ce vendredi, l'artiste a partagé un message sur son compte Instagram. Visiblement chamboulé, il écrit ces mots:

"Repose en paix Naya, que Dieu bénisse ton âme! Merci de nous avoir tous bénis de ton talent et de ta présence. Tu es une héroïne! Pas seulement grâce à la façon dont tu as sauvé ton fils, mais aussi pour les obstacles que tu as abattus pour que de nombreuses personnes aient confiance en elle, qu'elles se tiennent debout et puissent être fières quand elles ne pouvaient pas y arriver seules. J'apprécie et je chéris tout ce qu'il s'est passé entre nous et qui m'a rendu plus sage et tu as fait de moi une meilleure personne".

Sous le choc, le rappeur ne parvient toujours pas à réaliser ce drame. "Je suis toujours en deuil et sous le choc, je ne peux pas croire que ce soit réel. Je prie pour toi et ta famille et je sais que tu veilles sur elle et la protège. Rest In Peace Naya".