L'ex James Bond Girl, Tanya Roberts, décède mystérieusement la veille de Noël à l'âge de 65 ans

L'actrice américaine Tanya Roberts est décédée inopinément à l'âge de 65 ans. La star hollywoodienne - qui est surtout connue pour son apparition aux côtés de Roger Moore dans le film de James Bond de 1985 A View To Kill - est décédée , selon son ami Mike Pingel.

Roberts s'est effondrée chez elle dans les collines d'Hollywood la veille de Noël après avoir emmené son chien en promenade, rapporte le site TMZ.

Elle a ensuite été transportée d'urgence à l'hôpital et mise sous respirateur, mais "ne s'est jamais améliorée".

Avant son effondrement, des sources ont déclaré à TMZ que Roberts semblait "en parfaite santé'' et participait à des conversations vidéo avec ses amis. Pingel a déclaré que sa mort n'était pas liée au COVID-19.

En plus d'être une Bond Girl, Roberts a joué dans la cinquième et dernière saison de "Charlie's Angels" entre 1980 et 1981.

Elle est également célèbre pour avoir joué Midge Pinciotti dans la série à succès "That 70s Show", aux côtés d'Ashton Kutcher et de Mila Kunis.

Le mari de Roberts, le scénariste Barry Roberts, est décédé en 2006. Le couple était marié depuis 32 ans et n'avait pas d'enfants.

