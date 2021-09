L’instagrameur belge "Mom I’m Fine" parle de sa rencontre avec Cristiano Ronaldo: "C'est parti d'un pari avec ma mère" (vidéo)

L’instagrameur "Mom I’m Fine" était l'invité du RTL INFO avec Vous. Il a parlé de ses projets sur RTL TVI. Il débarque sur Club RTL et RTL TVI avec une série de 4 épisodes.

En 2016, Jonathan Kubben Quiñonez, globe-trotteur, a tout plaqué pour s’éloigner de la routine. Le Bruxellois parcourt le monde afin de vivre des expériences incroyables. L'aventurier a fait de la plongée avec les requins en mer des Caraïbes, un saut en parachute au-dessus du Mexique, du rafting au Costa Rica, une rencontre avec des lions en Tanzanie ou des crocodiles en Amérique Centrale.



L'instagrameur se met en scène sur les réseaux sociaux pour rassurer sa maman. Il porte une pancarte sur laquelle il y a inscrit "Mom I'm fine" (Maman je vais bien).



Le projet initial a pris de l'ampleur. Désormais, Jonathan Kubben a des collaborateurs avec lesquels il a déjà visité 70 pays. Il a également fait la connaissance de certaines personnalités, dont Cristiano Ronaldo. "C'est parti d'un pari avec ma mère", dévoile-t-il.





"J'étais invité à un Clásico par une marque à Barcelone. C'était un match entre le Real Madrid et Barcelone. Ma mère m'envoie un message et me demande ce que je fais là. Quand j'ai expliqué, elle m'a dit: 'ce serait cool que tu aies une photo avec lui. Je lui disais que c'était possible, mais elle ne me croyait pas. J'ai contacté une marque qu'on a en commun et je leur ai dit: 'j'ai fait un pari avec ma mère, est-ce que vous pouvez m'aider?'. On a passé tout un deal avec une agence et j'ai pu voler jusqu'à Madrid, le rencontrer et faire une photo".



Jonathan passe d'Instagram à la télévision. Il débarque sur Club RTL et RTL TVI avec une série de quatre épisodes dans laquelle il va montrer tout ce qu'il y a derrière ses incroyables clichés. "J'explique qu'il y a eu des moments difficiles. Comment j'ai fait pour arriver là? Il y a des moments où je pleure, où je suis triste. Il y a eu des moments très compliqués. Je partage tout ça".



Le jeune Belge explique que la mission de Mom I'm fine est de créer une communauté qui ose et prend soin les uns des autres. "Tout ce qu'on fait est une visibilité pour pouvoir créer cette communauté qui a ces valeurs-là".



Jonathan Kubben Quiñonez compte près de 450.000 abonnés sur Instagram. Il a également des projets dans le cinéma.