La Casa de Papel: 5 choses qu’on sait déjà sur la dernière saison

Les fans attendent de pieds fermes la cinquième et dernière saison de "La Casa de Papel". Même si le tournage est actuellement en cours, quelques informations ont déjà fuité.

D’abord, deux acteurs rejoignent le casting: Miguel Angel Silvester (à gauche sur le photo) et Patrick Criado (à droite sur la photo). On ne connaît pas encore leurs rôles, s’ils seront du côté des braqueurs ou des forces de l’ordre. Toujours est-il que Miguel Angel Silvester a été vu en train de tourner des scènes avec Ursula Corbero, alias Tokyo.



©Instagram @miguelangelsilvester @patrick.criado

Ce qui nous amène au point suivant: des flashbacks reviendront sur le passé de Tokyo. Peut-être que la nouvelle recrue a un rôle à jouer dans cette partie-là. Toujours est-il qu’Ursula Cobero a été vue avec sa perruque au carré court. De tels flashbacks combleraient quelques pièces manquantes de son histoire.

Troisièmement, la série nous emmènera à Copenhague. Pedro Alonso (Berlin), Luka Peros (Marseille) et Diana Gomez (Tatiana) ont tourné plusieurs scènes au bord du canal Nyhavn, dans la capitale danoise.

D’ailleurs le personnage de Tatiana prendra plus d’importance dans la dernière saison. La femme de Berlin perturbait déjà les fans de la série. Certains estiment que c’est un personnage clé qui pourrait tout changer.



Enfin, cinquième information, et pas des moindres: la dernière saison fera 10 épisodes d’une heure chacun. C’est plus que ce à quoi la série nous a habitué avec 8 épisodes de 45 minutes dans les saisons précédentes. On pourra donc regarder 10 heures de La Casa en avril prochain.