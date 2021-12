La chanteuse Billie Eilish fustige l'industrie de la pornographie qui "a détruit son cerveau"

C'est une confession assez inattendue que la chanteuse Billie Eilish, 19 ans, a fait dans l'émission "The Howard Stern Show". Elle a révélé qu'elle avait commencé à regarder de la pornographie alors qu'elle n'avait que 11 ans, et pense maintenant que cela a "vraiment détruit" son cerveau.

La pop star de 19 ans a partagé ses réflexions sur le porno et ses effets sur ses premières expériences sexuelles. "En tant que femme, je pense que le porno est une honte", a déclaré Billie à l'animatrice de talk-show Stern, 67 ans.

Et de confier: "Je regardais beaucoup de porno, pour être honnête. J'ai commencé à regarder du porno quand j'avais 11 ans". L'interprète de la chanson "Happier Than Ever" a alors expliqué que regarder du porno avait eu un impact négatif sur ses premières expériences sexuelles.

"Les premières fois que j'ai eu des relations sexuelles, vous savez, je ne disais pas non à des choses qui n'étaient pas saines. C'était parce que je pensais que c'était ce qui m'attirait..."

L'auteur-compositeur-interprète sortirait avec l'acteur et podcasteur Matthew Tyler Vorce, bien qu'elle n'ait pas confirmé publiquement la relation.