La fille de Madonna dévoile sa première chanson qui fait une étonnante référence à l'ENNEMIE de sa mère Lady Gaga

La fille de Madonna, Lourdes Leon, a lancé sa carrière musicale avec son premier single "Lock&Key", qui contient une référence à... Lady Gaga. La mannequin de 25 ans a sorti cette première chanson sous le nom de Lolahol.

Coproduit par Eartheater, ce single combine la voix douce de Leon avec des rythmes électro expérimentaux. "Pas de sommeil, prochain avion, pas de sommeil, maquillage, prochain club, prochaine voiture, prochain avion, pas de sommeil, pas de peur", chantonne Lourdes Leon.

Ces paroles font allusion à des propos tenus par Lady Gaga lors d'une interview qui avait décrit son éthique de travail et son style de vie de la manière suivante: "Pas de sommeil, bus, club, 'nother club, 'nother club, avion, prochain endroit, pas de sommeil, sans peur."

Tout n'est pas rose entre les deux chanteuses Lady Gaga et Madonna. En 2011, certains fans de Madonna ont accusé Lady Gaga d'avoir copié sa chanson de 1989 "Express Yourself" pour le morceau de 2011 "Born This Way".

Madonna avait abordé cette controverse lors d'une interview sur ABC en 2012, affirmant que la chanson de Gaga "semblait très réductrice".