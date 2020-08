La fin de Big Bang Theory à cause de Jim Parsons: l’acteur s’explique

La série "The Big Bang Theory" aura duré 12 saisons et s’est conclue l’année dernière. Si elle s’est arrêté ce n’est pas par faute d’audience, mais parce que l’interprète de Sheldon Cooper souhaitait arrêter.

L’acteur s’est expliqué dans le podcast de David Tennant. "Notre contrat final était pour les deux dernières années, mais personne ne savait ce que cela signifiait quand nous l’avons signé. J’avais en quelque sorte un soupçon au fond que ce serait tout pour moi quand j’ai signé ce contrat, mais il ne faut jamais dire jamais."

Par la suite, Jim Parsons a dû combiner les tournages de la série avec ses soirées aux théâtres. "J’étais épuisé, et plus que tout, j’étais bouleversé parce qu’un de nos chiens était en fin de vie."

Il explique avoir eu un déclic. Jim Parsons allait avoir 46 ans à la fin de la saison 12. Son père étant décédé à l’âge de 56, l’acteur a voulu passer à autre chose: "J’ai parlé à Chuck Lorre et Steve Molaro quand je suis retourné au travail cette année-là. J’ai dit, ‘Si vous me disiez qu’il ne me restait plus que 6 ans à vivre comme mon père, alors je pense qu’il y a d’autres choses que je dois essayer et faire."