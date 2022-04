La réaction cocasse de Roselyne Bachelot pendant le discours d’Eric Zemmour après le résultat de l’élection

Il arrive parfois d’oublier qu’on est en direct, surtout pendant une soirée riche en émotions comme ce dimanche soir, en France. C’est arrivé à Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé et de la Culture, mais aussi personnalité médiatique et fidèle aux Grosses Têtes de RTL.

Sur France 2, alors qu’elle était invitée en plateau pour réagir aux résultats de l’élection, les interventions ont été interrompues pour laisser place à plusieurs discours dont celui d’Eric Zemmour, polémiste, candidat surprise à la présidentielle, mais aussi l’un de ses grands perdants.

Pendant son allocution quelque peu amère, où il a indiqué avoir "fait ce qu’il a pu pour éviter ce résultat" sans y être "parvenu", Roselyne Bachelot a pris un malin plaisir à se moquer de lui... En omettant visiblement la présence des caméras sur le plateau.

On l’a donc vue grimacer, sourire et s’amuser de la défaite d’Eric Zemmour sans se cacher, mais aussi sans que cela n'échappe aux téléspectateurs. Et ça donne des images qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, évidemment.