La révélation de Muriel Robin sur les célèbres sketchs écrits pour Pierre Palmade et Michèle Laroque

L’histoire d’un couple hilarant qui s’aime et se sépare, puis se re-aime et se re-sépare. C'était le leitmotiv des célèbres sketchs joués par Pierre Palmade et Michèle Laroque dans les années 1990 et 2000 (Ils s'aiment, ils se sont aimés), ce qui a largement collaboré à leur notoriété. Ces sketchs gravés dans les mémoires étaient en réalité écrits par Pierre Palmade ainsi que par Muriel Robin, sa fidèle amie.

Interrogée par nos confrères de Télé-Loisirs à l’occasion de l’adaptation télé de ces spectacles, la comédienne est revenue sur le contexte de leur écriture… Et a fait une révélation pour le moins surprenante. "Je vais vous dire la vérité", démarre Muriel Robin. "Quand Pierre Palmade et moi avons écrit Ils s'aiment, ni lui ni moi n'avions jamais vécu en couple, avec quelqu'un sous le même toit. Un peu comme quelqu'un qui écrirait sur les premiers pas sur la Lune sans y être allé."

Les deux amis se sont inspirés "de ce qu’ils entendaient autour d’eux". Un pari risqué mais une oreille fine et une bonne analyse au vu des cartons de chacune des mises en scène.

Ils s’aiment…enfin presque, diffusé sur TF1 et sur la plateforme Salto.