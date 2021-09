La série "Sex and the City" en deuil: Willie Garson est décédé à l'âge de 57 ans

Willie Garson, l'acteur connu pour son rôle de Stanford Blatch dans la série "Sex and the City", est décédé à l'âge de 57 ans.

Willie Garson a conquis le cœur des fans de la série qui a été diffusée pour la première fois en 1998 et a duré six saisons, en incarnant l'ami masculin le plus proche de Carrie Bradshaw, l'agent de talent Stanford.

Garson est également apparu dans les films de la série, Sex and the City et Sex and the City 2. Il avait récemment repris son rôle dans le reboot de la série télévisée "And Just Like That", qui est actuellement en production.

Les informations sur la cause de la mort de Garson n'ont pas été officiellement publiées, mais Michael Patrick King, le producteur exécutif de "Sex and the City" et "And Just Like That", a déclaré mardi dans un communiqué que Garson était malade.

"La famille Sex and the City a perdu l'un des siens. Notre incroyable Willie Garson", a déclaré King. "Son esprit et son dévouement à son métier étaient présents tous les jours sur le tournage de "And Just Like That". Il était là – nous donnant tout – même lorsqu'il était malade. Sa multitude de talents en tant qu'acteur et personne manquera à tout le monde. En ce moment triste et sombre, nous sommes réconfortés par notre souvenir de sa joie et de sa lumière."