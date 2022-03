La somme colossale réclamée par Patrick Sébastien à France Télévisions après son éviction de la chaîne

Patrick Sébastien a longtemps été un animateur phare de la chaîne France 2. Son dada: la magie et le grand spectacle, preuve en est le carton et la pérennité de son émission Le plus grand cabaret du monde et sa société de production Magic TV.

Oui mais même les programmes cultes finissent par s'éteindre... En 2018, la direction de la chaîne a mis un terme à une collaboration de plus de 25 ans, à cause des faibles scores d'audience des émissions de Patrick Sébastien et son refus de moderniser celles-ci.

Forcément vexé, l'animateur a publiquement exprimé son mécontentement puis a attaqué France Télévisions en justice pour "atteinte à l’image, mauvaise foi dans les négociations, abus de dépendance économique, menace de rupture des relations commerciales, rupture abusive de ces relations, soumission pour imposer la réduction du nombre des émissions produites et leur coût unitaire" et réclamait... 26 millions d'euros de dommages et intérêts.

Une somme demandée colossale que le tribunal n'a pas suivi. Malgré un consensus sur la popularité de ses programmes, le tribunal a condamné France TV a une note bien moins salée (mais un peu quand même): 652?251 euros, qui correspondent à la marge brute qu’aurait perçue la société de production de Patrick Sébastien s'il avait pu tenir son rythme d'émissions habituel pendant la dernière saison avant son départ.

Le verdit a été publié ce mercredi 23 mars. Patrick Sébastien n'a pas réagi au montant inattendu de cette semaine.