La top model Naomi Campbell devient mère pour la première fois à 50 ans

A 50 ans, la mannequin britannique Naomi Campbell a provoqué la surprise sur les réseaux sociaux en dévoilant mardi la naissance de son premier enfant, une petite fille.

"Un magnifique petit miracle m'a choisie pour être sa mère. Je suis tellement honorée d'avoir cette douce âme dans ma vie", a écrit la top model sur une publication Instagram où figure une photo des pieds de son bébé.

"Il n'y a pas de mots pour décrire ce lien indéfectible que je partage désormais avec toi mon ange" a poursuivi Naomi Campbell, qui s'apprête à fêter ses 51 ans dans quelques jours.

La mannequin qui vit à New York n'a pas donné plus de détails, notamment le nom de son enfant, la date ou les circonstances de sa naissance.

De nombreuses célébrités du monde du cinéma et de la mode ont félicité Mme Campbell, comme le designer américain Marc Jacobs et les actrices Zoé Zaldana et Jodie Turner-Smith.

Naomi Campbell avait évoqué à plusieurs reprises son désir d'enfant dans la presse ces dernières années.

"Je pense en permanence à avoir des enfants", avait-elle déclaré en 2017 au quotidien britannique Evening Standard. "Mais maintenant avec les progrès de la science je pense que je peux le faire quand je veux".

Naomi Campbell est devenue célèbre dans les années 90. Elle était la seule top model noire d'envergure internationale.