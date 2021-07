Laeticia Hallyday: elle partage une vidéo attendrissante pour l'anniversaire de "Mamie Rock" (vidéo)

Elyette Boudou a célébré ses 86 ans le 6 juillet. Sa petite-fille, Laeticia Hallyday, a publié une vidéo de l'anniversaire de Mamie Rock deux jours plus tard. La mère de Jade et Joy a écrit un message d'amour à sa grand-mère adorée.



"Joyeux Anniversaire Mamie 86 ans et toujours aussi providentielle. Tu es essentielle, tu es une part de moi et la mémoire de mon enfance. On t’aime à la folie d’amour", a écrit Laeticia Hallyday. Les tensions entre les deux femmes semblent enfin apaisées.



Dans la vidéo, Elyette Boudou est entourée son arrière-petite-fille Joy et de Laeticia pendant qu'elle admire son gâteau d'anniversaire.