Laeticia Hallyday forcée de se séparer de sa villa de Los Angeles construite par Johnny: mais pour quelle raison?

Lourde décision pour Laeticia Hallyday : la voilà obligée de vendre la villa de Pacific Palisades, construite il y a 10 ans par Johnny, et dans laquelle elle vit une grande partie de l'année avec Jade et Joy.



Il s'agit du lieu de résidence principal de la veuve de Johnny et de leurs deux filles depuis 10 ans puisque c'est à Los Angeles qu'elles sont scolarisées.



Il leur faudra trouver une maison plus "modeste" puisque le but de cette vente, c'est de solder l'ardoise fiscale laissée par Johnny Hallyday et donner à Laura Smet sa part de l'héritage, révèle Closer.



La décision a donc été difficile à prendre pour Laeticia, mais la vente de la villa pourrait lui rapporter 15 millions d'euros, valeur à laquelle elle est estimée. Elle se situe en effet à Pacific Palisades, un quartier huppé de Los Angeles. Avec ses 1.000 mètres carrés, elle dispose de plusieurs salons, plusieurs suites, d'une salle de cinéma, d'une piscine ou encore d'un studio d'enregistrement.

Le futur propriétaire de cette demeure, mise en vente sur le site Coldwell Banker Realty, aura pour voisins Tom Hanks, Ben Affleck, Reese Witherspoon, Adam Sandler ou encore Katie Holmes.