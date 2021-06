Lara Fabian, malade, est contrainte d'annuler sa prochaine représentation au Canada

Elle devait se produire à la grande Fête du Canada: un événement qui allait rassembler de nombreux artistes ce 1er juillet et qui allait être retransmis à la télévision. Mais Lara Fabian ne pourra finalement pas participer à ce grand spectacle télévisé. A deux jours de l'événement, la star a annoncé sur les réseaux sociaux que, à cause de problèmes de santé, elle se trouvait dans l'impossibilité d'y participer.

Lara Fabian a donné des détails à ses fans sur les raisons qui la poussent à être absente: "Depuis plusieurs jours, j’ai constaté une irrégularité vocale... Même si je connais parfaitement mon instrument, j’ai dû pourtant me résoudre à le confier à une spécialiste ORL....", confie Lara.

Et de poursuivre: "Son diagnostic m’annonce ce jour un problème aux cordes vocales qui nécessite d’observer un silence strict de deux semaines minimum. Tout cela m’oblige à être responsable et à la plus grande vigilance afin de préserver mon instrument. Je suis extrêmement triste de ne pouvoir vous retrouver à l’occasion de cette célébration, d’autant plus importante, après tout ce que nous avons traversé cette dernière année… Je m’en faisais sincèrement une telle joie…"

La star confie qu'elle sera comme le reste du pays, devant la télévision pour découvrir ce spectacle.