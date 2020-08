Laurence Boccolini quitte TF1 et règle ses comptes

Laurence Boccolini quitte TF1 après 27 années passées sur la chaîne. L’animatrice explique les raisons de son départ et le nouveau défi qui l’attend sur France 2.

C’est un départ sans précédent pour la chaîne française: Laurence Boccolini quitte TF1. L’animatrice passe sur France 2 à la rentrée. Elle sera à la tête d'un divertissement bien connu: "Mot de passe", animé entre 2009 et 2016 par Patrick Sabatier.

L’animatrice explique vouloir ainsi donner un nouveau souffle à sa carrière. "J'avais la sensation de ne plus travailler du tout et de tourner en rond, confie-t-elle au Parisien. On me décrivait comme une animatrice phare de la chaîne, et ça me gênait énormément. Comment peut-on être une animatrice phare avec seulement trois émissions par an?"

J'avais la sensation de ne pas être une priorité, d'être devenue un bibelot.

Ses dernières années, elle n’avait plus que des rendez-vous ponctuels en tant qu’animatrice. "J'attendais que mon téléphone sonne. À une époque, on nous appelait régulièrement, même quand on n'avait rien pour vous, pour vous rassurer. Une espèce de cocooning qui fait du bien, car les animateurs sont fragiles."

Un départ qui sera peut-être suivi par d’autres. Iris Mittenaere a, elle aussi, fait part de sa frustration. La dernière recrue de TF1 regrette de ne pas avoir sa propre émission.