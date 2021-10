Laurent Voulzy: ses souvenirs "perturbants" avec un prêtre

Nous vous le rapportions la semaine dernière: une commission indépendante qui a enquêté sur les violences sexuelles au sein de l'Eglise catholique de France a estimé mardi à 216.000 le nombre de mineurs victimes de prêtres, diacres et religieux depuis 1950, un constat "accablant" accueilli avec "honte" et "effroi" par la Conférence des évêques.

Le chanteur Laurent Voulzy, qui n'a jamais caché son attachement à la cause ecclésiastique en écrivant notamment la chanson "Jésus" a évoqué ce sujet sensible ce mardi sur les antennes radiophoniques de France Bleu. Il a révélé que lui aussi, avait eu un souvenir perturbant avec un prêtre. Et de décrire: "Quand j’étais enfant, un prêtre m’a posé des questions bizarres une fois. Il ne s’est rien passé. J’avais trouvé ça bizarre, j’étais rentré chez moi. J’avais dix ou onze ans".

Pour lui, "ce scandale est énorme. C’est vraiment horrible, mais il ne faut pas généraliser", tout en faisant attention de ne pas généraliser. C’est loin d'être la majorité, mais ça existe", a conclu l'acteur.