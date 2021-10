Le chanteur Zayn Malik a-t-il frappé la mère de sa compagne Gigi Hadid?

La mère de Gigi Hadid, Yolanda Hadid, a affirmé que Zayn Malik l'avait "frappée" et envisageait de porter plainte à la police.

Le chanteur Zayn Malik, le père de la fille de Gigi Hadid, a répondu à ses attaques sur Twitter et a déclaré qu'il avait "accepté de ne pas contester les allégations découlant d'une dispute" et allègue que l'incident n'impliquait rien de plus qu'un échange de "mots durs".

L'ancienne star de Real Housewife of Beverly Hills affirme que la semaine dernière, le chanteur de 28 ans l'a "frappée" et qu'elle envisage de déposer un rapport de police sur l'agression présumée, a rapporté TMZ.

"Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails et j'espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et s'efforcera de résoudre ces problèmes familiaux en privé", a-t-il déclaré à la publication.

une question subsiste. Zayn Malik et le top-modèle Gigi Hadid sont-ils toujours ensemble? L'ancien chanteur de One Direction a semé le doute car dans sa déclaration il a écrit qu'ils "coparenteraient" leur fille, suggérant qu'ils pourraient ne plus être ensemble pour le moment.

Le Daily Mail a contacté les représentants de Yolanda et de Gigi Hadid qui n'ont jusqu'à présent pas été disponibles pour commenter. Cependant, un représentant de Gigi a déclaré à E! : "Gigi se concentre uniquement sur ce qui est le meilleur pour sa fille Khai. Elle demande de l'intimité pendant ce temps."