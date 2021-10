Le mariage extravagant de la fille du milliardaire Bill Gates a lieu ce week-end: ville fermée, dignitaires attendus, marquises érigées en verre

Le mariage de Jennifer, la fille aînée du milliardaire Bill Gates, patron de Microsoft, a lieu ce samedi à North Salem, une bourgade huppée située à 80 kilomètres de Manhattan, où Jennifer âgée de 25 ans possède une ferme. Ses parents lui ont offert en 2018 cette vaste propriété pour la féliciter d'avoir décroché son diplôme à l'université de Stanford. Jennifer va épouser son champion équestre Nayel Nassar, 30 ans, avec lequel elle est en couple depuis de nombreuses années.

Melinda Gates, l'ex épouse du milliardaire, a été aperçue il y a deux jours arrivant à New York à bord d'un hélicoptère pour se préparer au mariage de ce week-end. La mère et la fille ont été aperçue mercredi en train de se faire pomponner.

Les préparatifs du mariage sont dans leur dernière ligne droite. Plusieurs marquis en verre ont été érigées dans le jardin de la propriété de la jeune femme, évaluée à 20 millions d'euros.

Cependant, tout le monde n'est pas satisfait de ces arrangements. "C'est totalement exagéré. Juste d'une extravagance incroyable. Cela cause de nombreux désagréments pour les voisins", a déclaré un témoin au Daily Mail. Le ballet de camions effectuant les allers et retour vers la ferme pour acheminer les imposantes marquises en verre est également pointé du doigt par un autre voisin: "Des camions vont et viennent constamment dans un champ de la ferme où les cerfs paissaient. Il y a un chariot élévateur bruyant et des dizaines de travailleurs qui circulent en VTT".

Un proche de la future mariée a expliqué que la jeune femme espérait tout de même que son mariage puisse être organisé à l'extérieur: "Jenn espère que la cérémonie elle-même pourra se dérouler à l'extérieur, mais au cas où le temps serait mauvais, ils ont installé d'énormes tentes dans l'un des champs et plusieurs structures en aciers et en verre à la pointe de la technologie".

Plusieurs invités célèbres sont attendus selon plusieurs sources: "Bill et Melinda sont amis avec de nombreux dignitaires et des gens comme Barack Obama. Ils seront peut-être là. Une demande a été faite à la ville pour fermer la route qui passe devant les vastes terrains entourant la demeure afin de laisser aux invités de ''l'intimité'' pendant la cérémonie."

Une autre source a estimé que les coûts de construction des pavillons seront "d'au moins 2 millions de dollars".

Les riches voisins de Jennifer Gates à North Salem comprennent David Letterman et une autre championne d'équitation, Georgina Bloomberg dont le père est l'ancien candidat présidentiel Michael Bloomberg, qui lui a acheté une ferme équestre en 2012.

En plus de cette ferme équestre, Bill et Melinda auraient également acheté à leur fille un appartement estimé à 5 millions de dollars à Manhattan, où elle poursuit ses études de médecine.

L'étudiante en équitation et en médecine a annoncé ses fiançailles avec le cavalier égyptien Nayel, 30 ans, en janvier 2020.