Le frère de Kate Middleton, James, révèle avoir dû reporter son mariage DEUX FOIS à cause du coronavirus

James Middleton, le frère cadet de la duchesse de Cambridge, a révélé dans une publication postée sur Instagram que lui et sa fiancée française Alizée Thevenet avaient été contraints de reporter leur mariage à deux reprises cet été en pleine pandémie liée au nouveau coronavirus.

James Middleton, 33 ans, qui réside à Londres mais qui a passé le confinement dans le Berkshire, dans la résidence de ses parents, a partagé hier un hommage à sa future épouse sur Instagram.

En publiant une série de photos de vacances d'une escapade réalisée à bord d'un voilier en Sicile, James a écrit: "Cela fait un an que j'ai demandé à Alizée de m'épouser… Quelle année cela a été! Deux maisons, un confinement, deux tentatives de mariage, une portée de chiots, le lancement d'une nouvelle société @ella.co, un rasage de barbe et bien plus encore..."

Il a poursuivi: "La meilleure partie de tout cela, c'est que j'ai pu partager cette année avec toi Alizée et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve."

L'entrepreneur a ajouté: "Nous avons réussi à nous échapper rapidement en Italie pour un plongeon dans la mer, goûter beaucoup de vin et savourer des mets de pâtes et maintenant, nous sommes prêts à affronter à nouveau le monde.''

Appelant ses vacances en voilier une "expérience inoubliable '', James a également partagé un certain nombre de clichés du voyage.