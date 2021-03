Jeane Manson avait surpris Richard Berry avec une jeune femme dans son salon

Le magazine Voici a rouvert la biographie de Jeane Manson parue en 2011 "Une Américaine à Paris" pour en rappeler des passages à la lumière des récentes accusations de la fille de Richard Berry, Coline, qui a porté plainte devant le parquet de Paris contre son père, l'acteur Richard Berry, pour inceste mais également contre sa compagne de l'époque Jeane Manson.

Jeane Manson et Richard Berry sont restés ensemble 4 ans, au début des années 80. Une idylle cauchemardesque selon la chanteuse qui se sentait oppressée par cet homme qui lui faisait des reproches incessants et lui imposait des choses qu'elle ne voulait pas.

"Je me sentais enfermée et enchaînée, comme une mouche dans une toile d’araignée soigneusement tissée, écrivait-elle. Ses mots blessants me rendaient agressive, moi qui ne l’avais jamais été auparavant. Les assiettes et les plats volaient."

La fin de cette histoire peu épanouissante, Jeane Manson l'a senti venir. "Alors que je rentrais du théâtre Hébertot un peu plus tôt que prévu, je le découvris dans notre appartement avec une jeune fille près de lui. Il lui montrait un de ses derniers films", détaille la chanteuse qui a reconnu dans cette scène les débuts de sa relation avec l'acteur.

Elle a alors tout cassé dans l'appartement: la vaisselle, les photos du couple, etc...

Malgré tout cela, Jeane Manson a pardonné à Richard Berry et l'a même défendu contre les accusations d'inceste de sa fille Coline.