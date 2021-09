Le "bonheur" du maire de Bormes-les-Mimosas: dans l'assemblée d'un mariage célébré ce samedi se trouvaient le prince William et Kate

Nous vous l'annoncions plus tôt cette semaine. Le frère de la duchesse de Cambridge, James, a épousé ce samedi à la Côte d'Azur sa fiancée, la Française Alizée Thévenet. Un mariage organisé dans la plus grande simplicité à la mairie de la commune de Bormes-les-Mimosas. Dimanche soir, après les festivités, James partageait sur Instagram un cliché de lui, accompagné de sa nouvelle épouse en annonçant que le mariage qui avait été reporté à 2 reprises à cause de la pandémie du Coronavirus avait bien eu lieu.

Quelques heures après cette annonce sur les réseaux sociaux, des journalistes spécialisés dans la famille royale d'Angleterre confirmaient que la duchesse de Cambridge Kate, son époux William et leurs 3 enfants avaient également effectué le déplacement pour assister à l'événément familial qui avait lieu dans l'intimité. 50 invités étaient présents, nous informait le Daily Mail.

Ce jeudi, François Arizzi, le maire de Bormes-les-Mimosas a partagé sur son compte Facebook une photo du mariage de James et d'Alizée.

Il a décrit l'événement comme un "mariage très émouvant" pour le jeune couple. Et d'ajouter: "En présence de leurs familles et amis, mais aussi pour notre commune qui a eu le privilège d'accueillir les soeurs du marié, Pippa et Kate Middleton et l'époux de cette dernière, le prince William."

Selon le Daily Mail, après le mariage civil, les Middleton et les Thévenet ont rejoint le château de Léoube où avait lieu la réception.