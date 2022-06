Le Prince William et Kate déménagent dans une "humble" demeure composée de 4 chambres (photos)

William et Kate déménagent! La famille des Cambridge qui a été sous les feux des projecteurs lors des festivités du jubilé de platine de la Reine d'Angleterre quitte le centre de Londres et le quartier cossu de Kensington pour emménager dans la campagne dans le domaine du château de Windsor. Le couple va déposer ses cartons cet été à Adelaide Cottage dans le Berkshire. Un déménagement stratégique effectué pour se rapprocher de la Reine mais aussi des parents de Kate Middleton.

George, huit ans, Charlotte, sept ans et Louis, quatre ans, commenceront l'école ensemble à l'automne dans un nouvel établissement scolaire situé à proximité.

Selon le journal du Sun, William et Kate emménagent dans cette résidence royale composée de 4 chambres, dans laquelle il ne faudra pas faire des rénovations, le cottage ayant été récemment rénové en 2015. Selon le journal du Sun, le couple aspire à une vie plus simple. Il n'y aura pas de personnel de maison qui résidera avec eux.

Construite en 1831, cette demeure nichée dans le vaste parc de Windsor se trouve à quelques pas de la chapelle St George et du château de Windsor. Des sources proches de la famille suggèrent que les Cambridge souhaitaient se rapprocher de la Reine, 96 ans, qui a souffert de problèmes de mobilité épisodiques ces derniers mois et également assurer une bonne école pour leurs trois enfants.

Une source a déclaré au Sun: "Kate et William tenaient beaucoup à une maison modeste pour commencer leur nouvelle vie à Windsor. Adelaide Cottage fait l'affaire car il s'agit d'une maison de quatre chambres et ils n'en ont pas besoin de plus car ils n'ont pas de personnel à domicile. Ils n'avaient d'autres demandes qu'une agréable maison familiale proche des écoles et de la reine. Ils étaient catégoriques sur le fait qu'ils ne voulaient rien de trop voyant ou quoi que ce soit qui ait besoin d'être rénové ou d'une sécurité supplémentaire pour ne pas être un fardeau pour le contribuable."

Pendant ce temps, les Cambridge vont également garder leur résidence à Anmer Hall dans le Norfolk, située près du château de Sandringham où la Reine passe traditionnellement les vacances de Noël. Cette résidence va être conservée comme une retraite familiale à la campagne et ils utiliseront également leurs appartements au palais de Kensington comme leurs bureaux.