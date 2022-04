Le surnom affectueux qu'Harry donne à Meghan fait "fondre" les internautes (vidéo)

Sur Twitter, un fan de la famille royale a partagé un court clip de Meghan, 40 ans, qui a parlé au public de son amour pour son mari avant que celui-ci ne la rejoigne sur scène avec un baiser lors de la cérémonie d'ouverture des Invictus Games samedi.



La duchesse de Sussex a parlé de son "amour et de son respect" pour le prince Harry, puis a énuméré ses réalisations en tant que père et vétéran d'Afghanistan.



Après avoir remercié les anciens combattants présents pour leur service militaire, elle a poursuivi : "J'ai maintenant l'insigne honneur de vous présenter quelqu'un qui, je pense, vous enthousiasmera. Il a passé de nombreuses nuits tardives et de nombreux matins à préparer ces jeux pour qu'ils soient aussi parfaits que possible pour chacun d'entre vous. Je ne pourrais pas l'aimer et le respecter davantage et je sais que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose, car il est votre compagnon vétéran, ayant servi deux fois en Afghanistan, et dix ans de service militaire. Il est également le fondateur des Invictus Games et le père de nos deux petits, Archie et Lili. Je vous prie d'accueillir mon incroyable mari, le Prince Harry, le Duc de Sussex."

Harry est monté sur scène et a embrassé Meghan en lui prenant le micro des mains. Elle est retournée à son siège. Le duc a semblé ému en prenant le temps de s'éclaircir la gorge avant de dire: "Merci, mon amour".



Les fans de la famille royale ont été touchés par la brève interaction du couple. "L'éloquence de Meghan, la duchesse de Sussex ! Le Prince Harry disant 'merci mon amour', après qu'elle l'ait présenté, m'a fait fondre", a dit un des nombreux internautes qui s'est exprimés à ce sujet sur Twitter.



"Regardez Harry au bord des larmes, Meghan aussi à la fin de sa présentation et le 'merci mon amour' de Harry à Meghan", a commenté une autre personne.