Le témoignage poignant d'Hélène de Fougerolles à propos de sa fille autiste: "Je n'arrive pas à encaisser" (vidéo)

La Reine Margot, La Plage, Fanfan la Tulipe... Hélène de Fougerolles est un actrice à la carrière bien remplie. Loin des objectifs, elle est aussi une mère qui endure un long combat. C'est ce qu'elle a raconté, avec beaucoup d'émotions, dimanche février dans Sept à Huit, dans un entretien centré sur sa fille Shana, atteinte d'autisme.



Pendant dix ans, l'actrice a pensé qu'elle était une mauvaise mère, personne n'ayant mis de mot sur les troubles de sa fille. "Elle est différente, elle est particulière. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'arrive pas à encaisser (...) Je trouve que c'est réducteur de dire handicapé mental ou déficient mental. On ne parle pas de la magnifique intelligence émotionnelle, l'empathie, la gentillesse, la bonté, le cœur de ces personnes-là", a-t-elle confié.



Lorsque Shana était âgée de 5 ans, un pédopsychiatre a fini par poser le diagnostic. Il l'a annoncé à l'actrice et sa fille avec une grande brutalité. D'autres pédopsychiatres ont fait culpabiliser la maman avec une théorie, aujourd'hui passée aux oubliettes, selon laquelle l'autisme de Shana trouverait sa cause dans de la "maltraitance maternelle".

L'actrice s'est également confiée sur la place pour un homme dans sa vie, expliquant que sa priorité resterait toujours sa fille, quoiqu'il arrive. "Shana, elle fait partie du package. Elle passe avant moi et elle passera toujours avant tout le monde. Ça peut être compliqué, mais ce n'est pas négociable".