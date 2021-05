Le tournage d'Astérix et Obélix commence très mal: Guillaume Canet tente de positiver sur Instagram (vidéo)

"Semaine 4... Tout roule!", écrit Guillaume Canet en légende d'une vidéo publiée hier sur Instagram en ironisant la situation. Le réalisateur, qui jouera aussi le rôle d'Astérix, s'apprêtait à débuter le tournage de "Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu" dans le Puy-de-Dôme en France. Le film devrait sortir en 2022, mais l'aventure, qui a déjà subi des reports suite à la pandémie, commence mal.

"IL FAUT TOURNEER!"

Selon le média France Bleu, le tournage a dû être suspendu pendant une quinzaine de jours "pour raison météorologiques". Et sur la vidéo publiée par Guillaume Canet, on comprend bien que les conditions ne sont pas du tout au beau fixe pour activer les techniciens et les acteurs! Pluie, vent, brouillard... Le réalisateur essoufflé avance sur une plaine. "Je suis en Auvergne, on a commencé le tournage, il y a eu une petite averse mais il faut y aller là, ça s'est calmé! Ils sont où?" Crie-t-il. "Comment ça il y a plus personne? IL FAUT TOURNEER!"

Bien sûr, le réalisateur sait pertinemment que tout est à l'arrêt. Mais sa petite blague lui aura permis de tuer le temps et de faire rigoler ses fans sur Instagram.