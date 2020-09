Leonardo DiCaprio: ce secret qu'il a caché à sa mère pendant des années

(c) BELGA

Aujourd'hui, le secret de Leonardo DiCaprio est connu de tous, mais il y a quelques années, l'acteur s'évertuait à cacher sa terrible addiction à sa mère.

Les petites cachoteries de Leonardo DiCaprio ont débuté dans les années 90, mais refont surface aujourd'hui suite à la sortie d'un livre photo du photographe Steve Eichner.

Celui-ci affirme avoir pris en photo Leonardo DiCaprio et Johnny Depp dans les années 90, en train d'acheter des cigarettes à un marchand ambulant. Aujourd'hui, Leonardo DiCaprio est un fumeur notoire, et apparaît souvent une cigarette électronique aux lèvres. Mais à l'époque, rares étaient ceux qui connaissaient son addiction à la nicotine, et surtout : sa mère n'était pas au courant.

"Je ne veux pas que ma mère sache que je fume"

Le photographe Steve Eichner raconte alors l'histoire de ce cliché. DiCaprio s'est approché de lui et lui a dit : "Hé, mec, est-ce que tu peux me rendre un service et ne pas utiliser cette photo ? Tu pourras prendre autant de photo de moi que tu veux, ce soir."

Le photographe, interloqué, lui demande alors pourquoi l'acteur ne veut pas qu'il publie cette photo. "J'achetais des cigarettes, et je ne veux pas que ma mère sache que je fume", répond ensuite DiCaprio.

Un vrai complexe ?

Ces cachoteries avaient encore lieu il n'y a pas si longtemps, en 2016, puisque Johnny Depp en plaisantait encore à l'occasion du festival du film de Santa Barbara : "Non, je ne vais pas te laisser tirer sur ma cigarette pendant que tu te caches encore de ta mère, Leo."

DiCaprio et sa mère, Imerlin Indenbirken, âgée de 77 ans, ont toujours été très proches. Nul doute que "Leo" ait un peu honte de son addiction à la cigarette, lui qui est pourtant un fervent défenseur de la cause climatique.

Pour se racheter, il tente d'aider autant que possible ses amis du show-business à arrêter de fumer. Récemment, il a notamment convaincu l'acteur Robert Pattinson de passer à la cigarette électronique, lui aussi.