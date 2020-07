Les abonnés de Sophie Davant DÉÇUS de sa dernière photo sur Instagram: "Je suis choquée…"

Sophie Davant était ces derniers jours en tournage pour une émission spéciale d'Affaire conclue, qui sera diffusée en prime time à la rentrée sur France 2.

Et c'est au château de Chantilly qu'a été réalisé ce programme, voilà pourquoi, l'animatrice très appréciée du public a posté des photos du tournage exceptionnel sur Instagram.

"Petite pause à l'ombre avec les copains", écrit-elle en légende d'un cliché où elle pose en compagnie des membres de l'équipe : les antiquaires Damien Tison, François Cases Bardina et Stephane Vanhandenhoven, et les commissaires-priseurs Harold Hessel et Delphine Fremaux-Lejeune.

Oui mais voilà, les distances sociales ne sont pas respectées et personne ne porte de masque. Ce qui a visiblement énervé plusieurs abonnés de Sophie Davant. Ils ont exprimé leur mécontentement en commentaire.

"Où sont les masques", peut-on lire de la part de fans inquiet d'une "deuxième vague" du Covid-19. La réaction d'une soignante apparait en tête des commentaires : "Avec les copains oui mais avec la distance ça serait encore mieux. Car plus en plus de personnes n'y font plus attention et malheureusement des gens meurent encore du virus. Parole de soignante. Et nous nous devons toujours respecter les distances, gestes barrières et masques. Désolé je suis choquée", écrit-elle.

Sophie Davant n'a pas répondu à ces remarques.