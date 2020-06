Les amies de Meghan Markle "l'avaient mise en garde sur sa relation avec la styliste Jessica Mulroney"

Les amis de Meghan Markle étaient "inquiètes depuis un certain temps'' sur la tournure que prenait sa relation d'amitié avec la styliste canadienne Jessica Mulroney. Selon plusieurs proches de Meghan, Jessica "profitait'' de sa relation avec l'épouse du prince Harry pour dénicher des contrats et se faire de l'argent, révèle une source à E!NEWS.

La duchesse de Sussex, 38 ans, a rencontré Jessica, 40 ans pour la première fois alors qu'elle tournait la série juridique "Suit" à Toronto. La styliste mariée à Ben Mulroney, le fils de l'ex premier ministre canadien et présentateur d'un talk show avait introduit la jeune actrice aspirante dans les cercles les plus influents de Toronto. Grâce à Ben et Jessica Mulroney, Meghan a pu rencontrer Justin Trudeau, l'actuel premier ministre canadien, le célèbre producteur David Foster qui leur a arrangé leur séjour sur l'île de Vancouver, et bien d'autres personnes.

Jessica Mulroney a été présentée lors du mariage de Harry et Meghan comme la meilleure amie et la styliste attitrée de la duchesse de Sussex. Les 3 enfants de Jessica et Ben Mulroney faisant office d'enfants d'honneur.

Nous vous le rapportions. Au cours des dernières semaines, Jessica Mulroney s'est disputée avec une influenceuse canadienne noire, dont elle a "menacé de briser la carrière". Ces paroles ont été considérées par la victime comme des menaces de "blancs privilégiés". Après des excuses en ligne, Jessica Mulroney a été viré de ses différents contrats commerciaux, des partenariats, des émissions de télévision et Meghan aurait par la même occasion décidé de mettre fin à leur amitié pour de bon.

Une source révèle que les amis les plus proches de Meghan nourrissaient depuis longtemps des inquiétudes à propos de la styliste, comme le révèle Entertainment Tonight: "[Les amis de Meghan étaient inquiets] depuis un certain temps que Jessica profitait de sa relation avec Meghan et l'utilisait pour promouvoir sa marque et se faire beaucoup d'argent."

Et Meghan n'aurait pas apprécié que l'on se serve d'elle.