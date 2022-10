Les parents de Grégory Lemarchal sans voix sur un plateau télé après la diffusion de photos du chanteur

Ce mercredi 5 octobre, les parents de Grégorgy Lemarchal étaient invités sur le plateau de Ça commence aujourd’hui pour parler de leur association de lutte contre la mucoviscidose. Présentations obligent, une rétrospective de l’histoire du jeune chanteur emporté à 23 ans en avril 2007 a permis d’introduire le combat de ses deux parents présents pour l’émission.

Après la diffusion des images, c’est un couple sans voix pendant est resté plusieurs secondes face à la caméra de France 2. On aperçoit Laurence, sa mère, très émue, peinant à retenir ses larmes. "C’est toujours un moment particulier, ce sont des choses qu’on ne regarde pas souvent, en fait", explique Pierre, le père de Grégory Lemarchal à l’animatrice Faustine Bollaert. "Maintenant qu’ on s’occupe de l’association, ce sont des images qui nous aident beaucoup pour expliquer pourquoi on est là", reconnaît ensuite le père de famille qui note, toujours devant le silence de son épouse. "Mais c’est vrai que quand on voit ces images-là, ça coince un peu, ça pique…"

Remise de ses émotions, Laurence Lemarchal reprend ses esprits et conclue que "c’est pas parce qu’on a un problème de santé, qu’on doit s’interdire de rêver". Un beau message d’espoir pour des parents encore très marqués par la disparition de leur fils.

