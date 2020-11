Linda Gray (Sue Ellen dans Dallas) en deuil: son fils est décédé

L'actrice américaine Linda Gray qui interprétait dans les années 80 Sue Ellen Ewing dans la série Dallas a partagé sur Instagram une triste nouvelle. L'actrice de 80 ans a révélé que son fils de 56 ans, Jeff Thrasher, était décédé.

Elle a posté un cliché sur lequel on voit l'homme sur son vélo. En légende la star a écrit: "Une célébration de la vie de mon fils Jeff. C'était l'être humain le plus gentil, le plus drôle et le plus doux ... Il a apporté au monde un tel amour et était aimé de tout le monde!Que son dernier voyage soit magique", a-t-elle écrit.

Jeff Thrasher est né en 1964. Son père est Ed Thrasher, un directeur artistique et photographe américain.

Linda et Ed ont également eu une fille ensemble, Kehly, aujourd'hui âgée de 54 ans. Le couple avait divorcé en 1983 après 21 ans de mariage.

Comme sa mère, Jeff faisait également partie de la communauté hollywoodienne. Il a travaillé comme producteur sur des projets télévisés tels que Junior Chef Showdown et The Amazing Race Canada.