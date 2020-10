Loana tabassée par son ex? Sa maman livre un témoignage glaçant

Les fans et abonnés de Loana s'inquiètent à nouveau pour l'ancienne star de la télé-réalité. Elle a révélé, photos de coups à la clé, avoir été violentée par son ex-compagnon, Fred Cauvin.

L'homme nie les faits mais la maman de Loana, Violette, a corroboré les propos de sa fille dans un témoignage glaçant.

"J’ai vu ma fille couverte de bleus au mois d’août. C’est Fred qui l’a tapée. […] Elle a des bleus à des endroits où ce n’est pas possible que ce soit elle qui les ait faits, a-t-elle confié à Star Mag. J’ai vu la violence de Fred. Il a démoli à coups de masse une voiture que Loana lui avait achetée. Il a cogné dans les murs du domicile de Loana à coups de poing. […] Il a aussi voulu me frapper. Il m’a insultée."

La maman de l'ex-star de la télé-réalité de 43 ans est inquiète car Loana est retombée dans les bras de Fred Cauvin à plusieurs reprises et à chaque fois, selon elle, ça se passe mal.

"Dès qu’elle se remet en couple avec Fred, ils se détruisent. […] Je crois qu’elle a recommencé à consommer ce que je ne supporte pas qu’elle prenne. C’est Fred qui fournit la drogue à ma fille. […] Il se drogue lui aussi et ça le rend violent", lance encore Violette.

Aujourd'hui, cette maman désemparée ne sait plus quoi faire pour aider sa file : "Je passe des nuits à me faire du souci et pleurer", dit-elle enfin.