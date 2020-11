Loana s'exprime sur son état de santé après un mois d'absence

Voilà près d'un mois que les fans de Loana n'avaient plus de ses nouvelles que via sa mère Violette. Celle-ci expliquait il y a quelques jours que sa fille allait mieux et qu'elle allait bientôt quitter l'hôpital psychiatrique où elle se trouve depuis plusieurs semaines.

Ses abonnés s'inquiétaient malgré tout de son état psychologique et attendaient des nouvelles d'elle, directement. Elle leur a répondu dans des publications Instagram où elle apparait avec un filtre Halloween sur le visage.

"Délicate et étrange juste pour vous... Je ne vous oublie pas au contraire je travail sur un énorme projet qui devrait vous plaire... PS : Je vais très bien contrairement à ce que j'ai pu lire ces derniers temps, non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas... J'avais juste besoin de m'isoler pour mieux me retrouver. Gros bisous mes loulous... Je vous aime."

Un message qui devrait rassurer ses fans, et qui laisse supposer qu'elle a quitté l'hôpital psychiatrique où les téléphones sont généralement proscrits.