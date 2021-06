"Sky Pool": cette piscine très exclusive relie deux gratte-ciels de Londres (vidéo)

C'est une piscine qui fait tourner bien des têtes dans la capitale londonienne. La piscine du ciel (Sky Pool dans la langue de Shakespeare) offre une vue incroyable sur les toits de la capitale anglaise. Le London Eye et les Chambres du Parlement sont quelques-uns des principaux monuments que les nageurs peuvent apercevoir lorsqu'ils se baignent dans cette piscine de luxe, qui donne également sur la Tamise.

C'est la première du genre réalisée. Elle est entièrement transparente. Cette piscine à débordement est longue de 25 mètres et a une largueur de 5 mètres. Avec une profondeur de 3 mètres, elle est décrite comme le lieu le plus exclusif pour se baigner en Grande-Bretagne. Seuls les propriétaires et les invités des "Embassy Gardens" sont autorisés à y avoir accès. Les résidents des bâtiments ne sont, eux, pas autorisés à utiliser ces installations, selon le Daily Mail.