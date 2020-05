Louane a accouché: le sexe et le prénom du bébé dévoilés

C'est en janvier, lors du défilé Jean Paul Gaultier, que la grossesse de Louane a été officialisée. Plusieurs mois plus tard, la chanteuse de 23 ans a accouché d'une petite fille, selon le magazine Voici. La jeune femme, révélée par l'émission The Voice en 2013 et le film La famille Bélier en 2014 a appelé son enfant Isabel, en hommage à sa mère décédée en 2014. Elle a été emportée par le cancer un an après la mort du père de Louane.

Il s'agit du premier enfant de la star en couple depuis l'été 2018 avec Florian Rossi, un musicien de 29 ans, dont nous vous avions révélé l'identité au mois de janvier. Louane a donné naissance à son bébé il y a quelques semaines dans un hôpital parisien.

L'artiste qui a perdu ses deux parents très jeune, leur rend souvent hommage en musique. Durant l'émission The Voice, elle avait repris Imagine de John Lennon. Ce titre était la chanson préférée de son père, décédé avant la diffusion du télé-crochet. Dans son album Chambre 12 sorti le 2 mars 2015, Louane a dédié la chanson Maman, à sa mère.



En 2017, la jeune femme a dévoilé le titre Si t'étais là , dédié à ses deux parents.