Lucile Rochelet délivre un message émouvant au moment de quitter Radio Contact pour son congé maternité: "Merci, je vous aime" (vidéo)

Lucile Rochelet a animé son dernier 16/20 ce vendredi 24 décembre. Elle vient en effet de partir pour 3 mois de congé maternité. À l'antenne, elle a livré un message rempli d'émotion.

Enceinte de 39 semaines, Lucile Rochelet, animatrice du 16/20 sur Radio Contact, vient de quitter l'antenne pour partir en congé maternité. Ce vendredi 24 décembre, pour sa dernière émission, elle a délivré un beau message à ceux qui l'entourent et aux auditeurs. "Je vous quitte, oui, mais brièvement. Et pour la plus grande aventure de ma vie, la plus belle des rencontres, celle de mon fils. Une rencontre qui nécessite bien trois mois, le temps d'atterrir un peu, avant de reprendre la routine avec vous, les amis, tous les jours entre 16h et 20h sur Radio Contact."

Émue dès le début de son message, l'animatrice n'a pas pu contenir ses larmes bien longtemps. "Je suis pour une fois heureuse de vous quitter, car impatiente de de devenir maman. J'ai 36 ans, j'ai eu la chance de rencontrer l'amour de ma vie, je travaille tous les jours avec mes meilleurs amis et dans quelques jours ou quelques heures, je vais rencontrer le seul être qui manque à mon bonheur complet."

"T'es comme un frère"

La future maman tient ensuite à faire un petit mot pour chacun de ses collègues, David Antoine, Thibaut Fassuleto et Max Nihoul. "Max, le dernier venu, devenu incontournable et pas juste parce qu'il est difficile à contourner. Beau comme un cœur, toujours motivé et vieux avant l'heure. Une belle rencontre, on dirait qu'il est là depuis des années. Thibaut, le tonton bizarre que je n'ai jamais eu, mais si généreux et gentil. Ton originalité et ta différence sont tes forces, ne l'oublie jamais et crois en toi. David, que dire ? C'est toujours pareil, c'est avec les personnes les plus proches qu'on a le plus de pudeur. J'ai envie de dire : tu sais, et on s'arrête là… Tu sais tout ce que je pense. T'es comme un frère, le mec que je vanne le plus et qui me vanne le plus, à qui je ne fais jamais la bise le matin ni le soir car en fait, ça ne sert à rien. On ne se quitte jamais. Après le boulot, il y a les réseaux sociaux et ensuite, on se retrouve pour le dej' du lendemain. Bref, tu es la personne que je fréquente le plus depuis 8 ou 9 ans. Je te souhaite le meilleur. Essaie de trouver la nana pendant ces trois mois où je serai absente et please, fais lui direct un enfant qu'on soit à peu près synchro."

"Et enfin, vous les auditeurs, qui êtes fidèles et si bienveillants. On parle souvent des réseaux sociaux en termes de dérives, de harcèlement, de bad buzz, et je dois dire que de mon côté, je ne retire que du positif de votre part. Que de gentillesse et d'encouragements, de cadeaux même. Merci, je vous aime", conclut-elle.