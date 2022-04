Madonna, 63 ans, a rompu avec son petit ami Ahlamalik Williams, 28 ans

(c)Madonna on Instagram

Après une romance qui aura duré 4 ans, Madonna, la reine de la pop, âgée de 63 ans, aura finalement mis un terme à son histoire avec son danseur Ahlamalik Williams, âgé de 28 ans.

Faisant allusion à cette séparation via son compte Instagram, Madonna a partagé une citation assez révélatrice: "Karma a dit: quand quelqu'un dans votre vie ne vous convient pas... Dieu l'utilisera continuellement pour vous blesser jusqu'à ce que vous deveniez assez fort pour les laisser partir."

Selon des sources citées par le Daily Mail, ce n'est pas l'écart d'âge de 35 ans entre Madonna et son danseur qui est la cause de leur rupture, mais le confinement et la routine qui s'est installée.

"C'était difficile de garder leur romance en vie", révèle une source. Mais il n'ya pas de quoi s'inquiéter pour la chanteuse, rassure un proche: "Après le confinement, Madonna s'est lancée dans une vie sociale bien remplie et a vu ses amis et sa famille après leur séparation".