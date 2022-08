Madonna révèle le moment sur scène qui a failli tuer sa carrière (vidéo)

Madonna a sans doute l'une des carrières les plus impressionnantes de l'histoire de la musique, mais la chanteuse de 63 ans a révélé qu'un dysfonctionnement de sa garde-robe, il y a 38 ans, a failli mettre fin à sa carrière.



L'interprète de Vogue, en pleine promotion pour son nouvel album "Finally Enough Love", a raconté cette mésaventure mercredi lors de sa participation à l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".



La star a révélé que sa performance emblématique de "Like a Virgin" lors de la toute première cérémonie des MTV Video Music Awards en 1984 a failli être annulée.

"Ce n'étaient même pas les fesses en entier ! C'était la moitié d'une fesse", a expliqué Madonna.



Malgré les craintes de ses anciens représentants, la carrière de Madonna était loin d'être terminée. Son nouvel album, qui célèbre ses 50 premiers succès dans le classement Billboard des singles, est sorti cet été.