Marc Lavoine: Vianney "casse les cou***"

Vianney a intégré le jury de The Voice cette année. Le chanteur occupe un des fauteuils rouges pour la 10ème édition de l'émission aux cotés de Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune chanteur semble content d'être là. Son énergie débordante ne passe pas inaperçue comme l'explique l'interprète d'Elle a les yeux revolver. Depuis le début de l'émission, il a déjà cassé deux fauteuils. "C’est un surdoué (...) donc il casse les couilles et aussi il casse des fauteuils", a lâché Marc Lavoine dans On refait la télé sur RTL France le 27 mars, dont les propos ont été relayés par Gala. Un incident qui a prolongé le tournage de l'émission qui s'est terminé à 4h du matin un jour. Il ajoute que Vianney "va très, très vite".



"Quand on dîne parfois ensemble, il bouffe, il reste deux secondes assis, puis il se lève (...) il prend son truc, il vient manger à côté de toi, il n’arrête pas de faire le tour de la table", raconte Marc Lavoine. Ce dernier pense que Vianney a sans doute un haut quotient intellectuel. Selon lui, ces gens sont "embêtants parce qu’ils s’ennuient très vite et donc il faut qu’ils cassent quelque chose".



Le 13 mars, Vianney s'est exprimé sur l'affaire des fauteuils sur LCI. Il a reconnu avoir "un peu merdé, mais ça y est, ils sont réparés (...) Je m’en suis voulu, mais je ne l’ai pas fait exprès", mais "il se passe des trucs qui nous rendent un peu euphoriques, qui nous excitent (...) c’est ça, la musique", estime le chanteur de 30 ans.