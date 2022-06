Margot Robbie et Ryan Gosling en tenues fluo pour le film Barbie titillent la curiosité des internautes

Annoncé comme le film de l'année 2023 alors qu'il est toujours en cours de tournage, le long-métrage consacré à Barbie fascine déjà et titille les imaginations. En cause? Des photos et des vidéos d'une scène filmée à Venice Beach en Californie où les deux acteurs Margot Robbie et Ryan Gosling font du roller dans des tenues fluo.

Un Twitto plaisante que ce film se voudra destiné aux enfants, sera en fait regardé par des adultes qui vont se presser dans les salles obscures...

Une internaute a plaisanté que ce clip des acteurs faisant du roller la captivait tellement qu'elle le regardait sous tous les angles.

D'autres propriétaires d'une Barbie ont souligné les similarités des vêtements de leur ancienne poupée avec les futurs costumes du film.

Une twitto a déclaré à ses abonnés: "Je pense que vous ne comprendrez jamais à quel point je suis impatiente pour ce film Barbie. Cela me donne de la nostalgie, les souvenirs du camp et je suis prête à en faire ma nouvelle personnalité quand le film sera sorti."

Un autre internaute a comparé un clip du tournage avec une scène d'un dessin animé de la franchise, soulignant les similarités. Jamais un film n'aura tant fait parler de lui un an avant la date prévue de sa sortie...