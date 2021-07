Matt Damon assiste à un match à Marseille: personne ne le reconnaît

Matt Damon a passé quelques temps à Marseille pour le tournage du film « Stillwater » présenté à Cannes. L’acteur en a profité pour aller voir un match de football de l’Olympique de Marseille.

C'est l'événement au festival de Cannes : la venue de Matt Damon. L'acteur américain présente hors-compétition le film "Stillwater", l'histoire d'un père de famille qui vient à Marseille tenter d'innocenter sa fille accusée de meurtre. Lors du tournage, il en a profité pour aller voir un match de l'Olympique de Marseille. Et chose cocasse, personne ne l'a reconnu dans le stade.

"Quand vous êtes au Vélodrome, tout le monde regarde le match, confie-t-il au micro de RTL. Ils s’en foutent. Mais il y a une super énergie, on s’est marré. En fait, j’avais le boulot le plus simple : assister au match. De toute manière, quand vous passez du temps à Marseille, vous devenez obligatoirement fan de l’OM. Moi, ça me parle parce que je viens de Boston qui n’est pas la plus grosse ville d’Amérique, un peu dans l’ombre de New-York. Parfois les gens en disent du mal, mais vous êtes fier d’être de là-bas donc je me suis senti en connexion avec les habitants de Marseille. Et puis la ville est magnifique, tellement variée avec des lieux si différents. Prenez les calanques, je ne m’attendais pas à ça, c’est spectaculaire."